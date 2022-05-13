Шнуров заявил, что в отказе Запада от русской культуры есть плюсы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров полагает, что отрицание русской культуры на Западе позволит ей приобрести особый колорит и узнаваемость. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, в последние годы российская музыка не отличалась самобытностью.

"Все это были жалкие попытки стать как они. Теперь, я надеюсь, что наш музыкальный рынок станет ярким и узнаваемым, со своим настоящим лицом", – сказал Шнуров.

Музыкант отметил, что ограничения и запреты не смогут остановить распространение российской культуры, если она действительно обладает очарованием. Тем не менее, по словам Шнурова, тема отказа Запада от русской культуры заслуживает внимания.

"Я уже написал песню "Входа нет", где отчасти затронул эту проблему. Если культура как модель поведения и образец является притягательной, то никакие запреты не смогут остановить действие ее обаяния", – подчеркнул Шнуров.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки задержать российские картины на Западе являются банальным воровством. По мнению замглавы СБ РФ, западные государства упражняются в установлении различных запретов на русскую культуру, при этом присваивают временно находящиеся у них ценности из российских коллекций.