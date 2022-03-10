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шоу-бизнес

16:48

Шнуров временно покидает должность генерального продюсера RTVI

шоу-бизнес

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом RTVI.

По словам музыканта, он решил сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов.

"В текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI. Не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом", – заявил Шнуров.

Команда телеканала, который вещает в 69 странах на русском языке, поддержала его решение.

Ранее Сергей Шнуров опубликовал новый клип "Входа нет", в котором санкции против России сравниваются с геноцидом. В песне Шнуров сравнил положение россиян с евреями в Берлине в 1940 году.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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