Шнуров сравнил санкции против России с геноцидом

Фото: YouTube/Leningrad

Рок-музыкант Сергей Шнуров опубликовал новый клип "Входа нет", в котором санкции против России сравниваются с геноцидом.

В песне Шнуров сравнил положение россиян с евреями в Берлине в 1940 году.

"Европеец, ты как есть скажи, не молчи: русский для вас – это новый жид. Сжечь бы нас всех в печи", – говорится в тексте песни.

В припеве же исполнители отметили, что сейчас "подлецы вводят по чуть-чуть геноцид".

Ранее Шнуров посвятил очередную песню губернатору Санкт-Петербургу Александру Беглову. На этот раз на трек музыканта вдохновили проблемы с мусором и уборкой снега. Беглов родился в столице Азербайджана, за что Шнуров поблагодарил этот город, назвав клип "Мерси, Баку!". В нем музыкант сравнивает губернатора с Петром I.

