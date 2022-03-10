Шнуров сравнил санкции против России с геноцидом

15:58
Фото: YouTube/Leningrad
Рок-музыкант Сергей Шнуров опубликовал новый клип "Входа нет", в котором санкции против России сравниваются с геноцидом.
В песне Шнуров сравнил положение россиян с евреями в Берлине в 1940 году.
"Европеец, ты как есть скажи, не молчи: русский для вас – это новый жид. Сжечь бы нас всех в печи", – говорится в тексте песни.
В припеве же исполнители отметили, что сейчас "подлецы вводят по чуть-чуть геноцид".
Ранее Шнуров посвятил очередную песню губернатору Санкт-Петербургу Александру Беглову. На этот раз на трек музыканта вдохновили проблемы с мусором и уборкой снега. Беглов родился в столице Азербайджана, за что Шнуров поблагодарил этот город, назвав клип "Мерси, Баку!". В нем музыкант сравнивает губернатора с Петром I.
"Историс": Сергей Шнуров рассказал про скандальную песню о Ксении Собчак
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