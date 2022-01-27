Шнуров выпустил новый клип, посвященный Fan ID

Фото: youtube.com/"Ленинград"

Сергей Шнуров выпустил новый клип на песню "Па-спорт", посвященной введению Fan ID. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Что ни день, то мыслей миллион: сделать паспорт посетителя концертов или паспорт, чтобы сходить на стадион. Паспорт радости, документ для грусти, справку посетителя пивнушки", – поется в песне группы "Ленинград".

30 декабря 2021 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внедрение электронных паспортов болельщиков. Ожидается, что Fan ID позволит усилить безопасность на спортивных мероприятиях, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ.

После принятия документа фанаты футбольных клубов "Спартак" и "Зенит" объявили бойкот на посещение матчей Российской Премьер-лиги и других игр, для которых требуется получение Fan ID. Они считают введение паспортов болельщиков непрозрачной и избыточной мерой, которая противоречит их интересам, а также превращает эмоции на стадионах в декорацию.

