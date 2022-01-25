Песков заявил о необходимости диалога с фанатами по вопросу Fan ID

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В Кремле считают необходимым провести диалог со спортивными фанатами, чтобы понять, почему те не принимают Fan ID. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя бойкот болельщиков футбольных матчей из-за введения спортивных паспортов.

"Мы считаем, что, конечно, необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа", – приводит его слова "Интерфакс".

Представитель Кремля допустил, что фанаты могут не понимать каких-то нюансов Fan ID, поэтому им их необходимо разъяснять. В то же время он подчеркнул, что и представители фанатских объединений могли бы обратиться в соответствующие инстанции за разъяснениями, прежде чем занимать столь жесткую позицию.

30 декабря 2021 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внедрение электронных паспортов болельщиков. Ожидается, что Fan ID позволит усилить безопасность на спортивных мероприятиях, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ.

После принятия документа фанаты футбольных клубов "Спартак" и "Зенит" объявили бойкот на посещение матчей Российской Премьер-лиги и других игр, для которых требуется получение Fan ID. Они считают введение паспортов болельщиков непрозрачной и избыточной мерой, которая противоречит их интересам, а также превращает эмоции на стадионах в декорацию.

