Миронов предложил пересмотреть зарплаты российских футболистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зарплаты российских футболистов вызывают возмущение, заявил "Газете.ру" председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"Я бы поменял систему оплаты: выиграл – вот тебе премия, не выиграл – извини, значит ты никудышный", – сказал парламентарий, добавив, что законодательно ограничивать оплату не стоит.

По словам Миронова, такая мера может испортить отношения властей с FIFA и UEFA.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет планов оказывать какое-либо влияние на российский футбол, этим должны заниматься профессионалы.

Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин прилагает значительные усилия для развития российского спорта на всех уровнях.

