Пушков оценил заявление Путина о лимите на легионеров в российском футболе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Владимира Путина о лимите на легионеров в российском футболе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Пушков отметил, что после слов Путина выступают лишь те, кто поддерживают позицию президента. При этом сенатор выразил недоумение, кто поддерживал отмену ограничений.
"Не вполне понятно, кто все же выступал за отмену ограничений и чем аргументировал свою позицию", – написал Пушков.
Сенатор допустил, что при отмене действующего лимита на легионеров у России не останется национальной команды.
"Или по полю будут бегать исключительно обладатели экзотических фамилий, а наша команда будет на равных сражаться только с Кипром, Мальтой и Люксембургом?" – задался вопросом Пушков.
Ранее Путин раскритиковал возможное снятие ограничений на количество легионеров в чемпионате России по футболу.
Глава государства затронул данный вопрос на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что окончательное решение по данному вопросу остается за Российским футбольным союзом.
В настоящее время в РПЛ действует лимит "8+17". В заявку на матч каждая команда может внести не больше восьми иностранцев.
Систему российского футбола реформируют
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