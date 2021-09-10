Путин выступил против снятия ограничений на число легионеров в российском футболе

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Владимир Путин раскритиковал возможное снятие ограничений на количество легионеров в чемпионате России по футболу. Президент затронул данный вопрос на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно: вам, что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут играть", – заявил Путин.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков предложил отказаться от лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Эту инициативу поддержали клубы РПЛ на общем собрании.

Также идею отмены лимита поддержал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его мнению, это позволит поднять уровень российского футбола за счет конкуренции спортсменов.

В настоящее время в РПЛ действует лимит "8+17", согласно которому в заявке на матч может быть не больше восьми иностранцев.

