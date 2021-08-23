Губерниев оценил идею отмены лимита на легионеров в российском футболе

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Намерение Российского футбольного союза отказаться от лимита на легионеров оценил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом сообщает телеканал "Матч ТВ".

"Я поддерживаю шаги РФС. Надо думать, чтобы российское футбольное болото превратилось в прохладную реку с чистой водой, чтобы к нам приезжали хорошие футболисты, чтобы наши не застаивались, а росли в условиях конкуренции", – отметил комментатор.

Губерниев добавил, что если российские спортсмены не будут расти в условиях конкуренции, то тогда на их месте будут играть хорошие футболисты из других стран. Он также считает, что в России необходимо переходить на систему "весна-осень".

Ранее президент РФС Александр Дюков выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Он добавил, что в 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21, однако российская национальная сборная выступила лучше.