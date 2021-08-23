Глава РФС предложил отказаться от лимита на легионеров

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе", – отметил Дюков.

Он добавил, что в 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21, однако российская национальная сборная выступила лучше.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил решение Валерия Карпина по составу сборной России по футболу. Карпин был назначен новым наставником сборной России по футболу 23 июля. Изначально планировалось, что специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе "Ростов".