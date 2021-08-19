Сборная РФ обыграла США на чемпионате мира по пляжному футболу

В столице стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. Сборная РФ обыграла США. Итоговый счет 5:4. До этого встречались другие соперники России по группе – Япония обыграла Парагвай со счетом 7:4.

Подробнее – на телеканале Москва 24.