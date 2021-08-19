Сборная ОАЭ победила команду Таити в матче открытия чемпионата мира по пляжному футболу

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Команда ОАЭ обыграла сборную Таити в матче открытия чемпионата мира по пляжному футболу в Москве, одержав победу со счетом 4:3 в дополнительное время.

За сборную Объединенных Арабских Эмиратов отличились Валид Бер Салем, Хасан Альхаммади и Дилан Паама. У команды Таити голы забили Таматоа Тетауира, Хейману Тайаруи и Раймана Ли Фунг Куэ.

Команды ОАЭ и Таити играют в квартете В вместе со сборными Испании и Мозамбика. Их встреча состоится позднее 19 августа, в 19:00 по московскому времени.

В следующем туре команда Объединенных Арабских Эмиратов сыграет с командой Мозамбика. Таитянам предстоит матч с испанцами. Обе встречи пройдут 21 августа.

Групповой этап чемпионата мира по пляжному футболу завершится 24 августа. Четвертьфиналы пройдут 26 августа. 28 августа встретятся команды, прошедшие в полуфинал. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу стартовал в Москве 19 августа. Впервые матчи проходят на песке спортивного комплекса "Лужники". Безопасность мероприятия обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардия столицы.

