Свыше 450 человек задействуют при охране матчей по пляжному футболу в "Лужниках"

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Больше 450 человек будут задействованы для охраны матчей чемпионата мира FIFA по пляжному футболу, которые пройдут в "Лужниках". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Ежедневно для обеспечения правопорядка и безопасности на стадионе "Лужники" будут задействованы более 450 человек, в числе которых представители полиции, Росгвардии и гражданский персонал", – отметили в ведомстве.

Уточняется также, что вход на стадион будет производиться через контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами и интроскопами.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа. В нем примут участие 16 команд, в том числе и российская. Всего состоится 32 встречи: 24 матча групповой стадии и восемь матчей плей-офф.

Во время проведения турнира на территории спорткомплекса "Лужники" будет работать фан-зона. Там установят сцену с экранами, на которые будут транслировать матчи. Перед болельщиками будут выступать популярные диджеи и известные артисты. Также фан-зона откроется на территории ВДНХ.

