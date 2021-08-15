Российская женская команда по пляжному футболу стала третьей в Межконтинентальном кубке

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Российская женская команда выиграла в матче третьего тура Межконтинентального кубка по пляжному футболу, обыграв сборную Бразилии со счетом 4:1. Турнир завершился в воскресенье в Москве.

Среди российских спортсменок отличись Анна Акылбаева на 9 минуте, Яна Зубилова – на 12, Глафира Бажанова – на 19 и Анна Чернякова – на 22.

Бразильской команде гол принесла Летиция Паис на 18 минуте.

В первом туре российская команда в дополнительное время одержала победу над сборной США (2:1), но во втором уступили испанкам (3:4)

По итогу Россия взяла бронзу турнирной таблицы, набрав в сумме 5 очков. Чемпионками турнира стали бразильянки, набрав, как и испанки, 6 очков, но обыграв их в первом туре. Последнее место в таблице досталось представительницам США.

Женский Межконтинентальный кубок состоялся впервые. Лучшим бомбардиром турнира стала Чернякова, забившая четыре мяча. Лучшим вратарем названа Акылбаева. Самым ценным игроком признали бразильянку Барбару Колодетти, которая на клубном уровне представляет петербургскую "Звезду".

Мужская команда России выигрывала Межконтинентальный кубок три раза (2011, 2012, 2015) и делит лидерскую позицию по количеству побед с бразильцами. С 19 по 29 августа в столице пройдет чемпионат мира по пляжному футболу среди мужчин.

Ранее стало известно, что сборная России по пляжному футболу выступит на чемпионате мира в Москве без гербовой символики. Место гербовой символики займет слоган РФС "Наши парни".

