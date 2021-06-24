Спортсменки из РФ вышли в полуфинал Кубка Европы по пляжному волейболу

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Женская сборная России по пляжному волейболу вышла в полуфинал Кубка Европы в Гааге, одержав победу в 1/4 финала над командой Украины.

Противостояние завершилось с общим счетом 2:0. Российские волейболистки Ксения Дабижа и Дарья Рудых в первой игре нанесли поражение украинкам со счетом 17:21, 21:17, 15:11. Далее решающую победу одержали Мария Бочарова и Мария Воронина, установив счет 21:13, 21:19.

Таким образом, сборная Украины вылетела из розыгрыша, а россиянкам предстоит побороться за выход в финал с победителем полуфинала Греция – Польша.

Ранее власти Москвы заявили, что на чемпионат мира по пляжному футболу могут допустить только вакцинированных зрителей.

Заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко уточнил, что решение будет приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией.