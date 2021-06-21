Власти Москвы рассказали о правилах посещения ЧМ по пляжному футболу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Власти Москвы допускают, что на чемпионат мира по пляжному футболу допустят только вакцинированных зрителей. Об этом сообщает РИА Новости.
Заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко уточнил, что решение будет приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
"Какая она будет – сегодня трудно предсказать. Все меры будут приняты, у Москвы есть все возможности, финансирование выделено… Детали относительно ковида будут известны ближе к самому турниру. Могу заранее сказать, что, скорее всего, предположительно, будут допускаться зрители только с сертификатами о вакцинации", – заявил специалист.
Монтаж стадиона в Москве завершится к 10 августа. Арена расположится на территории спорткомплекса "Лужники". Участие в турнире примут 16 команд, общее число игр – 32.
Ранее в столице до 29 июня 2021 года приостановили проведение массовых мероприятий с участием более чем тысячи человек. За нарушение правил предусмотрен штраф, максимальный для юрлиц составляет 300 тысяч рублей.
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