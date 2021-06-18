Всероссийский выпускной бал в Кремлевском дворце отменили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице отменили Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГКД Константина Ярошевского.

"В связи с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Государственный Кремлевский дворец отменяет проведение Всероссийского школьного выпускного бала", – говорится в сообщении.

Данную информацию также подтвердили в министерстве просвещения.

До этого планировалось, что выпускные должны были отметить на пяти традиционных площадках – в Государственном Кремлевском дворце, Гостином дворе, Александровском саду, на Красной площади и Сапожковской площади.

Бал "Выпускник-2021" был намечен на 25 июня. По словам Ярошевского, проведение столь масштабного мероприятия в нынешних условиях не представляется возможным.

"Мы надеемся, что ребята с пониманием отнесутся к этому, и хотим им пожелать успешно сдать оставшиеся экзамены и поступить в желаемые вузы", – сказал он.

Ранее стало известно, что власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького.

Вместо крупного городского мероприятия выпускникам 2021 года предложат организовать выпускные вечера в школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. На входах в здание обязательно измерение температуры, а также размещение обеззараживающих устройств и дозаторов с антисептиком.