Общегородской выпускной в Парке Горького отменен

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького. Как сообщает ТАСС, данное решение обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице.

"Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в Парке Горького, в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников", – уточнили в департаменте образования столицы.

Вместо крупного городского мероприятия выпускникам 2021 года предложат организовать выпускные вечера в школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. На входах в здание обязательно измерение температуры, а также размещение обеззараживающих устройств и дозаторов с антисептиком.

Кроме того, в школах необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В случае хорошей погоды торжественную часть с вручением аттестатов рекомендовано организовать на открытом воздухе. В помещениях же потребуется ограничить число людей – в частности, родные выпускников смогут посмотреть вручение аттестатов онлайн.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в городе вводятся нерабочие дни на период с 15 по 19 июня. Работникам организаций сохранят зарплату, при этом некоторые учреждения, определенные указом президента РФ, продолжат функционировать.

Как уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, большой процент новых заболевших в городе – молодые люди (почти треть в общем объеме зараженных).

За последние сутки в РФ выявили 14 723 новых случая коронавируса. Из них на Москву приходятся 7 704 эпизода заболевания.