В России выявили 14 723 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 14 723 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Среди названных случаев было выявлено активно 2 373 (16,1%) без клинических проявлений.

В Москве зафиксировали 7 704 новых случая коронавируса, в Московской области – 953, в Санкт-Петербурге – 862, в Нижегородской области – 184, в Республике Бурятия – 170.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 208 687 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечаются в Республике Тыва (0,04%).

За последние сутки подтверждено 357 смертей после заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии по России умерло 126 430 человек.

Также за последние 24 часа по выздоровлении выписали 9 166 пациентов. Общее число переболевших коронавирусом в РФ – 4 801 335 человек.

Накануне Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в Москве устанавливаются нерабочие дни с 15 по 19 июня. При этом работникам сохранят заработную плату. В связи с осложнением ситуации по коронавирусу в столице закроют фудкорты и детские аттракционы, а кафе и ночные клубы не смогут работать в ночное время.