Невролог рассказала об усложняющем течение COVID-19 недуге

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Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции серьезно осложняют течение COVID-19, заявила невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян.

В ходе своей лекции для медицинского сообщества "Деменция. От факторов риска до адекватной терапии", опубликованной на YouTube, она отметила, что в прошлом году на планете скончалось на 42 тысячи больше пациентов с деменцией, чем за последние пять лет.

Невролог подчеркнула, что болезнями Альцгеймера и Паркинсона в основном страдают пожилые люди, а коронавирус оказывает сильное воздействие на периферическую нервную систему. Она также добавила, что по прогнозам специалистов, уже к 2050 году число людей с Альцгеймером в Евросоюзе удвоится и составит порядка 14,3 миллиона человек.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что у 18–23% пациентов с COVID-19 встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха.