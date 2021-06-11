Эпидемиолог рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19

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У 18-23% пациентов с COVID-19 встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении", – приводит слова эксперта РИА Новости.

По словам Пшеничной, данный симптом может наблюдаться на протяжении нескольких недель после выздоровления, но он является излечимым. Она также отметила, что острая нейросенсорная потеря слуха после коронавируса отмечается лишь в единичных случаях.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация является одним из самых эффективных способов снизить риски тяжелого течения коронавируса. В ведомстве также объяснили, почему пожилые граждане переносят вакцинацию от COVID-19 легко и без побочных эффектов.