В Роспотребнадзоре рассказали, как переносят вакцинацию пожилые люди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожилые граждане переносят вакцинацию от COVID-19 без побочных эффектов и легко, рассказали в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.
В ведомстве объяснили, что это связано с особенностями иммунной системы организма и ее реакцией на прививку.
В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация является одним из самых эффективных способов снизить риски тяжелого течения коронавируса. Людей пожилого возраста это касается особенно, поскольку они находятся в зоне риска и при заражении у них возможны осложнения.
В ведомстве также отметили, что делать прививку можно и с хроническими заболеваниями, если они не в фазе обострения, а перед вакцинацией необходимо проконсультироваться со своим врачом.
Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что у 95,8% привившихся препаратом "ЭпиВакКорона" сформировалось достаточное количество антител к COVID-19.
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