В Роспотребнадзоре рассказали о сочетании уколов ботокса и вакцинации "ЭпиВакКороной"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Косметические процедуры с применением ботулотоксина лучше не сочетать с вакцинацией от COVID-19 препаратом "ЭпиВакКорона". Инъекции ботокса желательно делать через месяц после введения второй дозы вакцины, говорится в сообщении Роспотребнадзора в Instagram.

"Учитывая, что напряженный иммунный ответ после "ЭпиВакКороны" формируется к 42-м суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1–5% пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры", – говорится в сообщении.

Ранее вакцинация от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" стала доступна в поликлиниках Москвы. Записаться на прививку можно в одном из 100 пунктов вакцинации. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, вакцинация занимает не более 40 минут, из которых 30 минут – это наблюдение после прививки.