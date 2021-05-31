В Роспотребнадзоре рассказали о сочетании уколов ботокса и вакцинации "ЭпиВакКороной"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Косметические процедуры с применением ботулотоксина лучше не сочетать с вакцинацией от COVID-19 препаратом "ЭпиВакКорона". Инъекции ботокса желательно делать через месяц после введения второй дозы вакцины, говорится в сообщении Роспотребнадзора в Instagram.
"Учитывая, что напряженный иммунный ответ после "ЭпиВакКороны" формируется к 42-м суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1–5% пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры", – говорится в сообщении.
Ранее вакцинация от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" стала доступна в поликлиниках Москвы. Записаться на прививку можно в одном из 100 пунктов вакцинации. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, вакцинация занимает не более 40 минут, из которых 30 минут – это наблюдение после прививки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: