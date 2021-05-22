"Вектор" намерен подать заявку в ВОЗ на одобрение вакцины "ЭпиВакКорона"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Государственный научный центр вируслогии и биотехнологии "Вектор" планирует подать заявку в ВОЗ на одобрение вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора центра Рината Максютова.
По его словам, в настоящее время данная задача не является первоочередной, ведь центр сосредоточен на том, чтобы обеспечить россиян вакциной.
"Вектор" планирует подавать заявку на одобрение вакцины в ВОЗ. Но это напрямую привязано к вопросу экспорта вакцины. А сейчас для нас является приоритетным удовлетворение внутреннего спроса, защита населения РФ. Поэтому в настоящее время этот вопрос не столь актуален", – уточнил Максютов.
Также стало известно, что "Вектор" намерен получить первые результаты испытания трехкратной схемы вакцинации препаратом "Эпиваккорона-Н" осенью текущего года. Как отметил Максютов, исследование начали в апреле.
"С учетом того, что между второй и третьей вакцинацией 60 дней, в отличии от первой и второй, где всего 21 день, то первые результаты мы получим не раньше осени", – рассказал он.
Гендиректор центра добавила, что дополнительное исследование препарата для применения на детях не требуется, так как они легко переносят инфекцию. По его словам, есть необходимость исследовать вакцину для применения на подростках от 15 до 17 лет, к изучению этого вопроса разработчики могут приступить при необходимости.
Ранее вакцинация от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" стала доступна в поликлиниках Москвы. Записаться на прививку можно в одном из 100 пунктов вакцинации.
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