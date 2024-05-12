Следствие просит арестовать водителя упавшего в реку автобуса в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Водителя автобуса, который упал в реку в Санкт-Петербурге, доставили в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следствие во время заседания в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга ходатайствовало об аресте водителя Рахматшоха Курбонова, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В пресс-службе уточнили, что у Курбонова есть два защитника. Кроме того, в зале суда присутствует переводчик.

Сам водитель раскаялся и признал вину в том, что управлял автобусом с неисправными тормозами. Он выразил соболезнования всем родственникам пострадавших и погибших.

Автобус упал в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге около 13:00 10 мая. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с его управлением.

В момент произошедшего в автобусе находились около 20 человек. Из него удалось поднять 9 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии клинической смерти. По последним данным, погибли 7 человек.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по статье "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ. Полиция задержала водителя автобуса в качестве подозреваемого, его доспросили.

