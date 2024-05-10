Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге

Фото: телеграм-канал SHOT

Автобус, в салоне которого находились около 20 человек, упал с Поцелуева моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. В настоящее время пассажиров вытаскивают из воды, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице", – отметило ведомство.

По данным оперативных служб, которые приводит ТАСС, в результате ДТП погиб один человек, еще пять пассажиров госпитализировали.

"В настоящее время двум пострадавшим реанимационные мероприятия проводят на месте происшествия", – указал он.

По данным источника агентства, водитель автобуса не смог справиться с управлением.

Губернатор города Александр Беглов в своем телеграм-канале сообщил, что пострадавшим оказывают оперативную помощь. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС, администрации Санкт-Петербурга, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению, уточнил он.

Всего в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники.

Вместе с тем прокуратура города начала проверку. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки в Самарской области. Авария произошла 27 апреля в Волжском районе на 29-м километре трассы А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.