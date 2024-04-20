СК возбудил дело после ДТП с маршруткой в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Следователи завели уголовное дело из-за аварии, которая произошла в результате столкновения маршрутки и грузовика в Богородском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.

По информации ведомства, дело было заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование 15 человек. Всех госпитализировали с травмами разной степени тяжести, уточнили следователи.

Сейчас, как уточнили в пресс-службе, сотрудники СК осматривают место происшествия, изучают документацию и собираются провести автотехническую экспертизу.

"Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", – заключили в ведомстве.

Маршрутка и грузовик столкнулись в подмосковном Щелкове вечером 20 апреля. В региональном МВД предположили, что причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции. Изначально сообщалось, что в результате аварии пострадали десять человек. Однако после количество пострадавших выросло до 15.

