Ребенок пострадал после ДТП с такси в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель автомобиля такси наехал на ребенка, который переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.

"Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии", – указали там.

Уточняется, что малолетнего мальчика уже госпитализировали. В телеграм-канале московской Госавтоинспекции рассказали, что инцидент произошел у дома 40/17 на Байкальской улице, когда водитель Exeed наехал на ребенка, который перебегал проезжую часть.

"Медики госпитализировали пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии", – уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что женщина и 9-летний ребенок пострадали в ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО. Все произошло на 55-м километре автодороги, когда столкнулись 4 машины.