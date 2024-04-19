Пять человек погибли в результате ДТП в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Башкортостана"

Поливальная машина и легковой автомобиль столкнулись в Башкирии, в результате чего пять человек погибли и двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел утром 19 апреля на 1-м километре трассы Уфа – Оренбург, где столкнулись ВАЗ-2115 и поливальная машина "КамАЗ". В ведомстве уточнили, что в результате ДТП трое молодых людей и две девушки погибли, а молодого человека и девушку госпитализировали.

В пресс-службе Минздрава Башкирии ТАСС заявили, что сейчас врачи оценивают состояние 21-летней девушки, которая находится в отделении нейрореанимации, как крайне тяжелое. Состояние 22-летнего молодого человека квалифицируется как стабильное, поэтому его положили в отделение нейрохирургии.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, все погибшие находились в легковом автомобиле. Сейчас сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия, а позже дадут оценку соблюдению закона по организации движения на дороге, где возникла авария.

Ранее в центре Москвы две машины поочередно наехали на пенсионерку, переходившую проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм 84-летняя женщина-пешеход скончалась.

