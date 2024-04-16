Четыре человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека пострадали в аварии с участием автомобиля и автобуса на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Как сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок", инцидент произошел в районе дома № 25 около 15:20. Там столкнулись грузовик и автобус маршрута Т27 коммерческого перевозчика "Таксомоторный парк № 20". Водитель грузовика не учел безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом.

Пострадавшими оказались пассажиры автобуса, они получили незначительные травмы. Всем пострадавшим оказывают помощь медики, уточнили в сообщении. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее пенсионерка погибла на улице Красная Пресня после наезда двух автомобилей. Инцидент произошел около Московского зоопарка. 84-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте.

