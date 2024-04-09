09 апреля, 10:58Происшествия
Четыре человека пострадали в аварии на ТТК на юго-востоке Москвы
Фото: 123RF/savmaster
Четыре человека пострадали в ДТП на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
В ведомстве указали, что авария произошла в районе 2-й улицы Машиностроения. По предварительным данным, водитель грузовика из-за несоблюдения дистанции столкнулся с автомобилем Hyundai, после чего легковушка влетела в металлическое ограждение и автомобиль скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее пешеход погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля Mercedes наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Три автомобиля столкнулись на Новослободской улице в Москве