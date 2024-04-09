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09 апреля, 10:58

Происшествия

Четыре человека пострадали в аварии на ТТК на юго-востоке Москвы

Фото: 123RF/savmaster

Четыре человека пострадали в ДТП на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве указали, что авария произошла в районе 2-й улицы Машиностроения. По предварительным данным, водитель грузовика из-за несоблюдения дистанции столкнулся с автомобилем Hyundai, после чего легковушка влетела в металлическое ограждение и автомобиль скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее пешеход погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля Mercedes наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Три автомобиля столкнулись на Новослободской улице в Москве

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