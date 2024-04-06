Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП с участием автобуса в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В подмосковном Серпухове столкнулись два легковых автомобиля и автобус, следовавший без пассажиров, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних 16 и 9 лет, а также мужчина. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, которое произошло накануне примерно в 19:20 в районе деревни Шепилово.

Ранее пешеход погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля Mercedes наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

До этого два человека погибли в результате взрыва газового баллона в машине, попавшей в ДТП в Татарстане. По данным регионального МВД, на 222-м километре трассы Казань – Оренбург столкнулись два автомобиля – Mercedes и УАЗ. В УАЗ был газовый баллон, который в результате аварии взорвался, заключили в ведомстве.

