06 апреля, 13:00Происшествия
Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП с участием автобуса в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
В подмосковном Серпухове столкнулись два легковых автомобиля и автобус, следовавший без пассажиров, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних 16 и 9 лет, а также мужчина. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, которое произошло накануне примерно в 19:20 в районе деревни Шепилово.
Ранее пешеход погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля Mercedes наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
До этого два человека погибли в результате взрыва газового баллона в машине, попавшей в ДТП в Татарстане. По данным регионального МВД, на 222-м километре трассы Казань – Оренбург столкнулись два автомобиля – Mercedes и УАЗ. В УАЗ был газовый баллон, который в результате аварии взорвался, заключили в ведомстве.
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