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06 апреля, 13:00

Происшествия

Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП с участием автобуса в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В подмосковном Серпухове столкнулись два легковых автомобиля и автобус, следовавший без пассажиров, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних 16 и 9 лет, а также мужчина. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, которое произошло накануне примерно в 19:20 в районе деревни Шепилово.

Ранее пешеход погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля Mercedes наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

До этого два человека погибли в результате взрыва газового баллона в машине, попавшей в ДТП в Татарстане. По данным регионального МВД, на 222-м километре трассы Казань – Оренбург столкнулись два автомобиля – Mercedes и УАЗ. В УАЗ был газовый баллон, который в результате аварии взорвался, заключили в ведомстве.

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