В Москве водитель автомобиля умер за рулем и въехал в столб

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Легковой автомобиль въехал в столб на 3-м Новомихалковском проезде на севере Москвы. Водитель умер за рулем. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Как сообщили в Дептансе, в районе дома №8 на 3-м Новомихалковском проезде водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в столб.

Как добавляется в публикации со ссылкой на ГИБДД города, 63-летний водитель умер в результате отрыва тромба. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее пешеход погиб в результате дорожной аварии на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля "Мерседес" совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.