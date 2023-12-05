Один человек пострадал в результате возгорания автомобиля в Москве

Водитель такси пострадал в результате возгорания автомобиля в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Уточняется, что его доставили в медучреждение с ожогом руки. Из-за инцидента было временно ограничено движение на одной полосе на Волгоградском проспекте в районе владения 177. Спустя время проезжую часть освободили.

В сообщении добавили, что несколько экипажей ДПС дежурили на месте пожара. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляли регулировочно-распорядительные действия и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтехники для тушения возгорания.

Ранее в Северо-Западном тоннеле было затруднено движение в направлении МКАД в связи с возгоранием автомобиля. Для проезда была доступна одна полоса, на месте работали оперативные службы.

До этого на 7-м километре МКАД в результате столкновения двух автомобилей один из них загорелся. В связи с аварией движение в данном районе было затруднено.

