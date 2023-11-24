Автомобиль загорелся в результате ДТП на 7-м км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На 7-м километре МКАД в результате столкновения двух автомобилей один из них загорелся. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают городские оперативные службы, устанавливающие обстоятельства ДТП и информацию о возможных пострадавших.

В связи с аварией движение в данном районе затруднено. В департаменте призвали московских автомобилистов заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее ЦОДД призывал столичных автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию во время снегопада. Водителям напомнили, что нужно быть аккуратными, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

До этого сообщалось, что два человека получили травмы в результате аварии на внутренней стороне 55-го километра МКАД, после развязки с Можайским шоссе. Прокуратура ЗАО взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии.

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