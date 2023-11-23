ЦОДД призвал столичных автомобилистов соблюдать скоростной режим в снегопад

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

ЦОДД призвал столичных автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию во время снегопада. Сообщение опубликовано в телеграм-канале Дептранса.

По данным ведомства, интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе Тульской эстакады, Ярославском шоссе в районе дома 117 и на МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Отмечается, что на движение в столице могут повлиять снег, низкие скорости, гололедица на дороге, мелкие ДТП, ремонтные работы на проезжей части. Горожанам также порекомендовали по возможности отказаться от поездок в центр на личном автомобиле. Если поездку нельзя отменить, посоветовали воспользоваться городским транспортом, чтобы сэкономить время в пути.

В сообщении добавили, что во второй половине дня затруднения прогнозируются на ТТК, Щелковском шоссе по направлению в область, проспекте Мира по направлению в область, Ленинградском шоссе по направлению в область и на Садовом кольце от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка.

Автомобилистам напомнили, что нужно быть аккуратными, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

"Если вы заметили сломанный знак или светофор – позвоните 3210", – заключили в тексте.

Ранее желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за метели и гололедицы продлили до вечера пятницы. Жителей столичного региона предупредили о снежных заносах на дорогах. Предостережение будет действовать до 21:00 24 ноября.

По данным Гидрометцентра России, 23 ноября днем столбики термометров в столице покажут от минус 5 до минус 7 градусов, а в Подмосковье – от минус 4 до минус 9 градусов. Ночью температура в Москве понизится до минус 9 градусов, по области – до минус 11 градусов.

Желтый уровень опасности в Московском регионе продлили на 24 ноября