Жителей Москвы предупредили о метели и гололедице 23 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 23 ноября, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, а также небольшой снег, местами умеренный. В городе ожидаются метель и гололедица на дорогах. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем столбики термометров в столице будут показывать от минус 5 до минус 7 градусов, а в Подмосковье – от минус 4 до минус 9 градусов.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 9 градусов, по области – до минус 11 градусов.

Ранее сообщалось, что из-за метели 23 ноября в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Метеопредупреждение будет действовать с 15:00 до 21:00 в столице, с 14:00 до 21:00 – в Подмосковье.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим на фоне сильного снегопада, а также посоветовали избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

"Атмосфера": метель ожидается в столичном регионе 23 ноября