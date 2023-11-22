К Новому году в Москве может сформироваться 20-сантиметровый снежный покров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сугробы в ближайшие дни в Москве продолжат расти. Снежный покров около 20 сантиметров может образоваться уже к Новому году, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

С его слов, в городе ожидается морозный декабрь, также сильные снегопады пройдут в январе и феврале 2024 года. Количество осадков в полтора раза превысит климатическую норму, заявил синоптик.

Ранее он рассказал, что снежный покров в столице может увеличиться до 8–10 сантиметров 25 и 26 ноября. С четверга, 23 ноября, в столице пойдет обложной снегопад, в результате чего к вечеру сформируется снежный покров в 2–3 сантиметра. А пятницу, 24 ноября, он вырастет до 8 сантиметров.

Кроме того, по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в четверг ожидается метель, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Он спрогнозировал, что до конца ноября в Москве останется отрицательная температура, поэтому выпавший снег не растает до декабря.

Синоптики обещают сохранение январской погоды в Москве до 23 ноября