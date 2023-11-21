Метель ожидается в столице 23 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Метель придет в Москву в четверг, 23 ноября. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, 20 ноября средняя температура воздуха составила -7,2 градуса, это соответствует третьей декаде декабря. Такой же зимний режим сохранится и в ближайшие дни – 22 и 23 ноября в Москве днем будет от -5 до -7 градусов, а ночью похолодает до -10 градусов, сказал он.

Также 23 ноября во второй половине дня пойдет снег, продолжил Вильфанд, ветер усилится до 15 метров в секунду. На следующий день, 24 ноября, станет теплее, но температура останется отрицательной. Кроме того, в пятницу в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление и снова снег, добавил синоптик.

Он спрогнозировал, что до конца ноября в Москве останется отрицательная температура, поэтому снег, который выпадет в пятницу, не растает до декабря.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что текущая неделя в столице будет снежной и морозной. По ночам температура будет опускаться до -10 градусов, а к 25 ноября снежный покров достигнет 8–10 сантиметров.

Синоптики обещают сохранение январской погоды в Москве до 23 ноября