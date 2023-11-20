Синоптик пообещала москвичам снежную и морозную неделю

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Текущая неделя в Москве ожидается снежной и морозной. По ночам температура будет опускаться до минус 10 градусов, а к 25 ноября снежный покров достигнет 8–10 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

"Ночи довольно холодные, минимальная температура – минус 8 – минус 10, по области может понижаться температура в среду и четверг до минус 13 градусов. Дневная температура останется на уровне минус 5 – минус 7 градусов", – указала она.

По словам синоптика, характер погоды поменяется в пятницу, 24 ноября. В этот день погоду начнет определять атлантический циклон, на фоне которого упадет атмосферное давление. Также 24 ноября может быть снег с метелью, уточнила метеоролог.

Как отметила Позднякова, температура воздуха будет оставаться ниже климатической нормы.

"Ждать оттепели не приходится. Мы ожидаем, что у нас к утру субботы может сформироваться снежный покров до 8–10 сантиметров", – добавила она.

Ранее сообщалось, что ночь на 18 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила 8,5 градуса мороза.

В свою очередь, ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что высота снежного покрова в Москве к концу недели может составить 6 сантиметров. Он обратил внимание, что зима в этот раз опоздала на четыре дня, однако снег покроет поверхность земли раньше времени.

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