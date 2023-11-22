Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на 22 ноября в Москве, побив рекорд 19 ноября, стала самой холодной с начала осени. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве минимальная температура воздуха на базовой метеостанции города, ВДНХ, составила -9,5 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было у прежнего холодного лидера осени – 19 ноября", – сообщил он.

Между тем в Санкт-Петербурге зафиксировали 7,8 градуса мороза. На территории Ленинградской области, в Лодейном Поле, температура опустилась до -19,6 градуса.

Днем 22 ноября в Москве ожидается до -7 градусов. По прогнозам синоптиков, погода будет облачной и преимущественно без осадков. Ночью температура в Москве может опуститься до минус 11 градусов, по области – до минус 13 градусов.



"Утро": -8 градусов ожидается в столице 22 ноября