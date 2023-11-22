Облачная погода и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве 22 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 22 ноября, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от минус 5 до минус 7 градусов, а в Подмосковье – от минус 4 до минус 9 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до минус 11 градусов, по области – до минус 13 градусов.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что текущая неделя в Москве ожидается снежной и морозной. По ночам температура будет опускаться до минус 10 градусов, а к 25 ноября снежный покров достигнет 8–10 сантиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что наступающая зима в Москве прогнозируется теплой. По его словам, температура будет держаться около или выше нормы.

Синоптики обещают сохранение январской погоды в Москве до 23 ноября