Синоптик рассказал, какой будет зима в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Наступающая зима в Москве прогнозируется теплой. Температура будет держаться около или выше нормы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, фактором, который определяет такую погоду, является Эль-Ниньо.

"Под ним понимают процесс, когда от океана передается в атмосферу большое количество акваториального тропического тепла. И вот это тепло определяет глобальную высокую температуру", – объяснил синоптик.

Как отметил метеоролог, при этом погода будет изменчивая.

Говоря о прогнозе на эту неделю, эксперт указал, что до 23 ноября в столице будет холодная погода. Ночные показатели достигнут минус 8–10 градусов.

"Днем совсем не жарко – -5… -7. И небольшое повышение температуры прогнозируется в конце недели, это связано с тем, что центр Европейской России приблизится к циклону. То есть воздушные массы будут перемещаться не с северо-востока, а с юга", – сказал он.

Высота снежного покрова будет выше 5 сантиметров. На следующей неделе также прогнозируется понижение температуры, снег сохранится в городе до конца ноября, резюмировал Вильфанд.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что текущая неделя в Москве ожидается снежной и морозной. По ночам температура будет опускаться до минус 10 градусов, а к 25 ноября снежный покров достигнет 8–10 сантиметров. По словам синоптика, характер погоды поменяется в пятницу, 24 ноября. В этот день погоду начнет определять атлантический циклон.

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