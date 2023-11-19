Минимальную температуру с начала осени зафиксировали минувшей ночью в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минимальную температуру с начала осени зафиксировали ночью 19 ноября в Москве. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.

По его информации, на базовой метеостанции столицы ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 9,2 градуса. Это на 0,6 градуса ниже, чем было у прошлого "холодного осеннего лидера" – 18 ноября.

Он добавил, что в Московской области столбики термометров опустились ниже всего в Черустях – до минус 14,7 градуса.

Леус уточнил, что подобная погода, со среднесуточной температурой воздуха около минус 6–7 градусов, соответствует концу января – началу февраля. Она ожидается в Москве и в первой половине следующей недели.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве и области 19 ноября прогнозируются переменная облачность и до 8 градусов мороза. При этом осадков в столице не ожидается. Местами возможна гололедица.

Кроме того, работу системы отопления скорректировали в Москве в связи с похолоданием и установлением минусовых температур. Корректировку проводили под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме.

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