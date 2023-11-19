Переменная облачность и до 8 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность и до 8 градусов мороза ожидаются в Москве и Подмосковье 19 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве в воскресенье составит от 6 до 4 градусов ниже нуля, по области – от минус 8 до минус 3 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметров ртутного столба.

При этом осадков в воскресенье в столице не ожидается. Местами возможна гололедица.

Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Красноярском крае, Новосибирской, Омской, Томской областях, Хакасии и Якутии ожидается резкое похолодание. В регионах Северо-западного федерального округа возможны "волны холода". В некоторых регионах температура воздуха может опуститься до 40 градусов ниже нуля.