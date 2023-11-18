Москвичей предупредили о характерной для января погоде с 19 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Характерная для января погода придет в столичный регион в воскресенье, 19 ноября, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Завтра погода будет уже январской, причем без всяких скидок и шуток. Ночью ожидается около минус 10 градусов, днем – максимум минус 4–6 градусов в самой Москве и до минус 8 градусов – по области", – передает ТАСС его слова.

Синоптик отметил, что зимняя погода будет в Москве до четверга, 23 ноября, включительно. Так, в начале недели прогнозируется дневная температура на уровне минус 4–7 градусов, а ночью она будет опускаться до минус 7–9 градусов в Москве и минус 11–12 градусов – в Подмосковье, уточнил Вильфанд.

Специалист считает, что потепление может прийти в регион в пятницу, 24 ноября, и температура будет колебаться от минус 3 до 0 градусов. При этом синоптик подчеркнул, что такие показатели не будут долго держаться, и в столице быстро наступит похолодание.

Ранее сообщалось, что ночь на 18 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила 8,5 градуса мороза, что сразу на 5,2 градуса холоднее, чем было накануне.

В свою очередь, ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что высота снежного покрова в Москве к концу следующей недели может составить 6 сантиметров. Он обратил внимание, что зима в этот раз опоздала на четыре дня, однако снег покроет поверхность земли раньше времени.



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