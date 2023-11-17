Жителей столицы и Подмосковья предупредили о гололедице до утра 19 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Подмосковье продлили до утра воскресенья. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать до 11:00 19 ноября. Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен до 00:00 19 ноября.

Ранее сообщалось, что в столице завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов. Городские сервисы приостановили работу на фоне похолодания и гололедицы. При принятии дальнейших решений Дептранс будет ориентироваться на погоду – о закрытии сезона и его итогах будет объявлено позже.

Кроме того, минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября. Незадолго до полуночи температура на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, опустилась ниже нуля. К утру столбики термометров показали -2,3 градуса.

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