Минувшая ночь стала самой холодной в столице с начала ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, незадолго до полуночи температура на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, опустилась ниже нуля. К утру столбики термометров показали -2,3 градуса.

Синоптик подчеркнул, что ночью в "минус" ушли все метеостанции столицы и Подмосковья. Холоднее всего на территории Московской области было в Талдоме – температура там понизилась до 4,7 градуса мороза. Самой теплой точкой региона стали Серебряные Пруды, где минимум составил -1,1 градуса.

Леус также рассказал, что 17 ноября Москва окажется во власти скандинавского антициклона. В связи с этим ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня местами пройдет небольшой снег. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Этот день станет первым в ноябре с отрицательной среднесуточной температурой. Столбики термометров в столице покажут -1... -3 градуса, в области – 0... -5 градусов. Ветер северный – восточный, будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. В субботу будет без осадков и от -3 до -5 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил о начале метеорологической зимы в Москве. По его словам, 17 ноября произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.

До этого Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 19 ноября.

Кроме того, руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов предупредил, что в выходные, 18 и 19 ноября, в столице прогнозируется понижение температуры до минус 11 градусов в дневные часы.

По его данным, также выпадет небольшой снег. В целом начало зимы в Москве, несмотря на отрицательные температуры, будет бесснежным.

"Утро": минус 2 градуса ожидается в столице 17 ноября