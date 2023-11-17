Жителей столицы предупредили о морозах до -11 градусов в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В выходные, 18 и 19 ноября, в столице прогнозируется понижение температуры до минус 11 градусов в дневные часы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "METEO" Александра Шувалова.

По его данным, также выпадет небольшой снег. Шувалов уточнил, что ночью столбики термометров покажут от минус 5 до минус 10 градусов. Такие же ночные и дневные температуры будут в начале следующей недели.

Отмечается, что начало зимы в Москве, несмотря на отрицательные температуры, будет бесснежным.

"Даже если осадки выпадут, то быстро исчезнут", – заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил о начале метеорологической зимы в Москве. По его словам, 17 ноября произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.

До этого Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 19 ноября.

"Утро": минус 2 градуса ожидается в столице 17 ноября