Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Метеорологическая зима наступила в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, 17 ноября произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.

Синоптик обратил внимание, что столбики термометров ушли в минус с наступлением полуночи. В городе пасмурно, местами идет слабый снег. Кое-где землю покрыло тонким белым покрывалом.

Ранее сообщалось, что пятницу в столице и области прогнозируется переменная облачность преимущественно без осадков. Местами ожидается гололедица.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов мороза, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов мороза. Скорость северного и северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду.

Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 19 ноября.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 17 ноября